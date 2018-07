Federer arrasa Nadal e garante vaga nas semifinais

LONDRES - Historicamente, o espanhol Rafael Nadal leva grande vantagem no confronto com o suíço Roger Federer, de quem já ganhou 17 vezes na carreira. Dessa vez, porém, foi Federer quem levou a melhor. Com uma grande atuação nesta terça-feira, em Londres, ele derrotou Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora de jogo, e somou a sua nona vitória sobre o rival. Assim, também garantiu vaga antecipada nas semifinais do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Como tinha vencido o francês Jo-Wilfried Tsonga na estreia do torneio, Federer lidera o Grupo B e, independente dos resultados da última rodada, já assegurou sua vaga nas semifinais como o primeiro colocado da chave. Afinal, Tsonga ganhou do norte-americano Mardy Fish também nesta terça-feira e divide a segunda posição com Nadal, ambos com uma vitória cada, sendo que eles vão se enfrentar na quinta para ver quem será o outro classificado - no mesmo dia, Federer ainda encara o eliminado Fish.

Federer se tornou, portanto, o primeiro tenista classificado para as semifinais do ATP Finals - mesmo porque, a segunda rodada do outro grupo será disputada apenas nesta quarta-feira, com os jogos Janko Tipsarevic (SER) x Tomas Berdych (RCH) e Novak Djokovic (SER) x David Ferrer (ESP). A campanha em Londres reflete o ótimo momento do suíço, que vem embalado por dois títulos seguidos, no Torneio da Basileia e no Masters de Paris, e desponta como principal favorito para ser campeão.

Enquanto Federer está embalado neste final de temporada, Nadal vem sofrendo com problemas físicos. Assim, o número 2 do mundo foi uma presa fácil para o suíço, que ocupa atualmente o quarto lugar no ranking. Além de levar um "pneu" no segundo set (6/0), o espanhol sofreu a sua pior derrota em 26 jogos já realizados entre eles. Mas, apesar da contundente derrota, ele ainda tem chances de classificação para as semifinais do ATP Finals: basta vencer Tsonga na quinta-feira.