Federer arrasa Nadal por 6-3 e 6-0 em Londres

O suíço mostrou ao público de 17.500 pessoas todo o seu repertório de magia, superando o espanhol no 26o confronto de uma das maiores rivalidades da história do tênis.

Número dois do mundo, Nadal precisa agora vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga na quinta-feira no último jogo do Grupo B, após Tsonga bater o norte-americano Mardy Fish por 7-6 e 6-1.

A atuação brilhante de Federer aliviou o revés da torcida local com a notícia da desistência do britânico Andy Murray devido a uma lesão na virilha.

Federer perdia a disputa com Nadal por 17 a 8 no confronto direto, mas ganhou os três últimos jogos em quadra coberta, incluindo a decisão do ano passado do torneio que encerra a temporada.

No primeiro set, Federer ganhou um rali sensacional com 33 golpes para abrir vantagem de 4-2. A partir daí, o suíço dominou completamente a partida e fechou o jogo após exatamente uma hora.

