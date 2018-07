Federer assina com torneio até 2017 e reduz rumor sobre aposentadoria Os fãs de Roger Federer ganharam um bom motivo para comemorar nesta sexta-feira. O tenista suíço assinou contrato para jogar o Torneio de Stuttgart até 2017, o que reduz os rumores sobre uma possível aposentadoria do atleta no fim de 2016. Com o anúncio, Federer jogará ao menos até junho de 2017 - a competição alemã, disputada sobre a grama, é preparatória para Wimbledon.