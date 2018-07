Federer atinge 300 semanas no topo, mas é ameaçado

O sérvio diminuiu a diferença para Federer no ranking da ATP após ser campeão em Xangai no último domingo. Na decisão, Djokovic derrotou Andy Murray. O tenista britânico defendia o título do Masters 1000 chinês e perdeu 400 pontos. Assim, ele se afastou dos dois primeiros colocados e ocupa o terceiro lugar com 7.690 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, que está lesionado e soma 6.995 pontos.

O também espanhol David Ferrer permanece na quinta colocação, agora à frente do checo Tomas Berdych, que assumiu o sexto lugar ao ultrapassar o francês Jo-Wilfried Tsonga. O Top 10 do ranking da ATP é completado em ordem pelo argentino Juan Martin del Potro, pelo sérvio Janko Tipsarevic e pelo também argentino Juan Monaco.

Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Xangai, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu duas posições no ranking da ATP e agora está em 41º lugar. Ele continua sendo o único tenista do País entre os 100 melhores do mundo e vai disputar neste semana do Torneio de Moscou, na Rússia.

DUPLAS - Semifinalista do Masters 1000 de Xangai, em que jogou com o croata Marin Cilic, o brasileiro Marcelo Melo subiu para o 18º lugar no ranking de duplas da ATP. Ele está duas posições à frente do compatriota Bruno Soares, eliminado na primeira rodada na China, em parceria com o austríaco Alexander Peya, após faturar título seguidos em Kuala Lumpur e Tóquio. Os brasileiros vão jogar juntos nesta semana no Torneio de Estocolmo.

Confira os primeiros colocados do ranking de simples da ATP:

1.º - Roger Federer (SUI) - 12.165 pontos

2.º - Novak Djokovic (SER) - 11.970

3.º - Andy Murray (GBR) - 7.690

4.º - Rafael Nadal (ESP) - 6.995

5.º - David Ferrer (ESP) - 5.360

6.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.840

7.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 4.810

8.º - Juan Martin del Potro (ARG) - 3.670

9.º - Janko Tipsarevic (SER) - 3.265

10.º - Juan Monaco (ARG) - 2.775

11.º - John Isner (EUA) - 2.565

12.º - Nicolas Almagro (ESP) - 2.435

13.º - Richard Gasquet (FRA) - 2.415

14.º - Marin Cilic (CRO) - 2.370

15.º - Milos Raonic (CAN) - 2.335

16.º - Kei Nishikori (JAP) - 2.000

17.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.955

18.º - Philipp Kohlschreiber (ALE) - 1.830

19.º - Gilles Simon (FRA) - 1.815

20.º - Tommy Haas (ALE) - 1.727

41.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 967

129.º - Thiago Alves (BRA) - 447

131.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 443

133.º - João Souza (BRA) - 424

194.º - Ricardo Mello (BRA) - 258