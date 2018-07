Federer atropela promessa norte-americana em estreia no Torneio da Basileia

Roger Federer não teve maiores dificuldades para confirmar nesta terça-feira o seu favoritismo na estreia do Torneio da Basileia. Cabeça de chave número 1 do ATP 500 realizado em quadras cobertas na sua cidade natal, o suíço arrasou o norte-americano Frances Tiafoe por 6/1 e 6/3, em apenas 1h01min, e se garantiu na segunda rodada da competição.

Sete vezes campeão do evento suíço, o atual vice-líder do ranking mundial terá como próximo adversário no "quintal de sua casa" o francês Benoit Paire, que em outro duelo desta terça derrotou outro tenista dos EUA, Steve Johnson, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Para se ter uma ideia de quão dominante Federer foi diante Tiafoe, promessa norte-americana de 19 anos que ocupa a 76ª posição da ATP, o recordista de títulos de Grand Slam ganhou simplesmente todos os 21 pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque.

Ele também contabilizou oito aces neste jogo realizado na quadra dura do torneio suíço e, assim, não ofereceu nenhuma chance de quebra de serviço ao adversário. Para completar, converteu quatro de dez break points para encaminhar rapidamente o seu triunfo.

Essa foi a terceira vitória de Federer em três jogos contra Tiafoe, que no confronto anterior entre os dois deu muito trabalho para o favorito, dois meses atrás, no US Open. O lendário tenista precisou jogar cinco sets para despachar o jovem do Grand Slam realizado em Nova York. Antes disso, no primeiro duelo entre os dois, o suíço bateu o norte-americano por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Miami.

OUTROS JOGOS

Em outras partidas realizadas nesta terça na Basileia, o belga David Goffin e o norte-americano Jack Sock confirmaram as respectivas condições de terceiro e quinto cabeças de chave. O primeiro deles passou pelo alemão Peter Gojowczyk por 6/2 e 7/5, enquanto o tenista dos EUA derrotou o canadense Vasek Pospisil, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 7/5.

Já o alemão Mischa Zverev, oitavo pré-classificado, caiu na primeira rodada diante do argentino Leonardo Mayer ao ser batido por duplo 7/5.