Federer atropela sérvio e vai às oitavas de final em Indian Wells

O suíço Roger Federer precisou de apenas 58 minutos para assegurar seu lugar nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O número 1 do mundo derrotou o sérvio Filip Krajinovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, nesta segunda-feira, e ficou a duas vitórias para garantir a permanência no topo do ranking.

Federer precisa chegar ao menos na semifinal em Indian Wells para não ser superado novamente pelo espanhol Rafael Nadal na lista da ATP. Mas, por enquanto, o caminho parece tranquilo para o suíço até lá. Após estreia tranquila, com vitória sobre o argentino Federico Delbonis, o líder do ranking teve triunfo ainda mais fácil nesta segunda.

Desta vez sem ser atrapalhado pela chuva, Federer dominou o rival dez anos mais novo que ele durante os dois sets do duelo. No primeiro, o veterano de 36 anos faturou a primeira quebra do jogo logo no segundo game. Krajinovic até devolveu a quebra, mas não foi além disso. O suíço obteve outra quebra e encaminhou a parcial em 31 minutos.

No segundo set, Federer repetiu o roteiro do primeiro. Obteve a quebra no segundo game e se impôs novamente no saque do rival logo na sequência. Desta vez, o sérvio não esboçou reação e sequer ameaçou o serviço do favorito.

O suíço terminou o duelo com 24 bolas vencedoras, contra seis do rival da Sérvia. Ele também se destacou nos erros não forçados, com dez, contra 17 do sérvio de 26 anos.

O número 1 do mundo deve voltar à quadra na quarta-feira. Seu próximo adversário será Jeremy Chardy, que venceu um duelo totalmente francês contra Adrian Mannarino pelo placar de 7/5, 4/6 e 6/1.