Federer avança à semifinal em Halle e Soares cai nas duplas em Queen's

Em sua 15ª participação no Torneio de Halle, o suíço Roger Federer está classificado pela 15ª vez às semifinais. Nesta sexta-feira, o número 3 do mundo enfrentou dificuldades, mas conseguiu superar o espanhol Roberto Bautista Agut, o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 1 hora e 53 minutos.

Federer, que está em busca do seu décimo título do ATP 500 alemão, salvou quatro de cinco break e converteu três de seis para faturar sua nona vitória em nove duelos com Bautista Agut.

Em busca de uma vaga na decisão do Torneio de Halle, Federer vai enfrentar pela primeira vez o francês Pierre-Hugues Herbert. O número 43 do mundo avançou com o abandono do croata Borna Coric, campeão do ATP 500 alemão, quando o francês liderava o placar após vencer o primeiro set por 7/5.

Também nesta sexta-feira, o belga David Goffin, o número 33 do mundo, derrotou de virada o alemão Alexander Zverev, o quinto colocado no ranking, por 3/6, 6/1 e 7/6 (7/3). O seu oponente nas semifinais vai ser o italiano Matteo Berrettini, número 22 do mundo e atual campeão do Torneio de Stuttgart, que passou pelo russo Karen Khachanov, o nono colocado no ranking, por 6/2 e 7/6 (7/4).

QUEEN'S

Em seu segundo compromisso com o novo parceiro fixo, o croata Mate Pavic, o brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Queen's com a derrota por duplo 6/4 para o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.

Pela chave de simples, o grego Stefanos Tsitsipas, o número 6 do mundo, foi eliminado ao perder para o canadense Felix Auger-Aliassime, o 21º colocado do ranking, por 7/5 e 6/2. Seu rival na semifinal será o espanhol Feliciano López, o número 113 do mundo, que venceu o canadense Milos Raonic, o 18º do ranking, por 4/6, 6/4 e 7/6.

Número 13 do mundo, o russo Daniil Medvedev, o número 13 do mundo, derrotou o argentino Diego Schwartzman (23º), por duplo 6/2. Seu oponente em busca de uma vaga na decisão será o francês Gilles Simon.