Federer avança e Sharapova é eliminada em Indian Wells

O suíço Roger Federer se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells com um triunfo que teve sabor de vingança. Na noite de terça-feira, o número 2 do mundo derrotou o italiano Andreas Seppi, 33º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

No confronto anterior, no Aberto da Austrália, Federer foi surpreendido ao perder em quatro sets para o italiano, sendo eliminado na terceira rodada. Agora, porém, o suíço retomou o seu domínio no confronto com Seppi, tanto que a derrota deste ano em Melbourne foi a única em 12 confrontos.

O próximo adversário de Federer, que busca o seu quinto título em Indian Wells, será o norte-americano Jack Sock, 58º colocado no ranking, que derrotou o espanhol Roberto Agut (3/6, 6/3 e 6/2). O duelo é inédito.

Já o búlgaro Grigor Dimitrov, número 11 do mundo, foi eliminado em Indian Wells ao perder para o espanhol Tommy Robredo, 19º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5, em 1 hora e 46 minutos. Nas oitavas de final, Robredo terá pela frente o canadense Milos Raonic, número 6 do mundo, que eliminou o ucraniano Aleksandr Dolgopolov (7/6 e 6/4).

SHARAPOVA

Pela chave feminina do Torneio de Indian Wells, a russa Maria Sharapova acabou sendo eliminada com uma derrota de virada para a atual campeã da competição. A número 2 do mundo perdeu para a italiana Flávia Pennetta, 16ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 2 horas e 6 minutos.

O triunfo deixou Pennetta em vantagem de 3 a 2 no confronto direto com Sharapova. E agora a italiana terá pela frente, nas quartas de final, a alemã Sabine Lisicki, número 30 do mundo, que venceu a francesa Caroline Garcia com um duplo 6/4.

A outra zebra da noite de terça-feira em Indian Wells foi provocada pela ucraniana Lesia Tsurenko, número 85 do mundo, que venceu a canadense Eugenie Bouchard, sétima colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 6/4. Sua próxima oponente vai ser a sérvia Jelena Jankovic, número 21 do mundo, que venceu a suíça Belinda Bencic (6/3, 3/6 e 6/3).

Já a também suíça Timea Bacsinszky, número 26 do mundo, teve melhor sorte e derrotou a ucraniana Elina Svitolina (4/6, 6/1 e 6/1) e será a adversária da norte-americana Serena Williams nas quartas de final do Torneio de Indian Wells.