Federer bate alemão e avança às oitavas de final

O suíço Roger Federer garantiu presença nas oitavas de final de Roland Garros nesta sexta-feira ao derrotar com facilidade o alemão Julian Reister, que veio do qualifying e é o número 165 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/0 e 6/4, em apenas 1 hora e 33 minutos.

Atual campeão de Roland Garros, Federer aguardará a definição do seu próximo adversário. O suíço vai duelar nas oitavas de final com o vencedor da partida entre o compatriota Stanislas Wawrinka e o italiano Fabio Fognini.

A partida desta sexta-feira começou equilibrada e a primeira quebra de serviço aconteceu apenas no nono game, quando Federer bateu Reister sem ceder nenhum ponto. Em seguida, confirmou o seu serviço e fechou o primeiro set em 6/4.

Embalado, o tenista suíço atropelou o alemão na segunda parcial, com quebras de serviço no primeiro, terceiro e quinto games. Assim, venceu por 6/0 em apenas 18 minutos. Federer não manteve o mesmo ritmo no terceiro set, mas conseguiu nova quebra de saque no quinto game, vencendo a parcial por 6/4, o que garantiu a sua presença nas oitavas de final em Roland Garros.