Federer bate alemão, vai às oitavas em Wimbledon e quebra recorde na grama

Roger Federer voltou a fazer história nesta sexta-feira. Novamente sem perder sets, o suíço venceu o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/2, e avançou às oitavas de final de Wimbledon. Ao mesmo tempo, se tornou o tenista com o maior número de vitórias sobre a grama.

Em sua 200ª partida sobre o piso, Federer alcançou a marca de 175 triunfos, superando o norte-americano Jimmy Connors. Assim, o suíço se tornou o recordista de vitórias em duas superfícies diferentes. Ele já era o dono da melhor marca em piso rápido, com 725 resultados positivos, contra 621 do também americano Andre Agassi.

Ao mesmo tempo, o atual número dois do mundo ampliou sua sequência de sets vencidos de forma consecutiva para 29, em Wimbledon. Ele se aproxima do seu próprio recorde, que foi de 35, entre 2005 e 2006. Em busca do nono título, Federer foi campeão no ano passado sem ceder sets ao longo de toda a competição.

Para manter esta grande forma na grama londrina, o suíço apostou novamente no saque. Foram 10 aces e aproveitamento de 93% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Em outras palavras, dos seus 40 primeiros saques, ele obteve o ponto em 37.

Neste ritmo, Federer não teve o seu serviço ameaçado em nenhum momento da partida. Por outro lado, o suíço faturou quatro quebras, o que encaminhou a vitória nos três sets da partida sobre o 64º do ranking.

Nas oitavas de final, o número dois do mundo vai encarar o francês Adrian Mannarino, 22º cabeça de chave. Ele avançou ao superar o russo Daniil Medvedev em cinco sets, com parciais de 6/4, 6/3, 4/6, 5/7 e 6/3.

Em outros confrontos desta sexta, o francês Gael Monfils despachou o norte-americano Sam Querrey por 5/7, 6/4, 6/4 e 6/2, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas eliminou o italiano Thomas Fabbiano por 6/2, 6/1 e 6/4.

Monfils vai encarar na sequência o sul-africano Kevin Anderson, atual vice-campeão do US Open. E Tsitsipas terá pela frente o norte-americano John Isner.