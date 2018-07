Federer bate Berdych e aguarda Nadal ou Raonic na semifinal

Roger Federer teve uma ótima atuação e avançou para a semifinal do Masters de Indian Wells com uma vitória impiedosa por 6-4 e 6-0 sobre o tcheco Tomas Berdych nesta sexta-feira.

O número dois do mundo quebrou o serviço do adversário uma vez no primeiro set e três vezes no segundo para selar a vitória em apenas 68 minutos.

Federer enfrentará na semifinal o espanhol Rafael Nadal ou o canadense Milos Raonic.