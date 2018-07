Federer bate checo e vai às quartas em Hamburgo O suíço Roger Federer se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro e que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP. Em 1 hora e 11 minutos, o número 5 do mundo superou o checo Jan Hajek, 140º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.