Federer bate Davydenko e avança à decisão em Roterdã Contra um de seus maiores fregueses no circuito profissional da ATP, o suíço Roger Federer teve muito trabalho para derrotar o russo Nikolay Davydenko, neste sábado, e avançar assim à final do Torneio de Roterdã, na Holanda, disputado em quadras rápidas. O número 3 do mundo teve que se desdobrar para ganhar de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em duas horas e 15 minutos de partida.