Federer bate Del Potro e fatura título em Roterdã

A nova conquista renderá a Federer 500 pontos no ranking da ATP, que será atualizado na segunda-feira. Além disso, ele receberá uma premiação de 290,55 mil euros pelo primeiro título conquistado em 2012. O suíço, aliás, fatura ao menos um título por ano desde 2000.

Em Roterdã, Federer já havia sido campeão em 2005. E com o título deste domingo, o suíço permanece com desempenho impressionante em finais, com 71 vitórias em 101 decisões disputadas. Já Del Potro tem número mais humildes, com nove triunfos em 14 finais.

Federer enfrentou dificuldade para triunfar no sábado, nas semifinais, diante do russo Nikolay Davydenko, em partida vencida em três sets. Neste domingo, porém, não deu qualquer chance a Del Potro no 11º duelo entre os tenistas. Agora o suíço soma nove vitórias e apenas duas derrotas diante do argentino.

Ao menos dois destes confrontos foram históricos. Em 2009, em uma decisão épica, Del Potro faturou o título do US Open. E neste ano Federer superou o argentino na milésima partida da sua carreira, nas quartas de final do Aberto da Austrália.

No confronto deste domingo, Federer teve dificuldades para o colocar o seu primeiro serviço em quadra no set inicial - conseguiu apenas em 47% das tentativas -, mas mesmo assim dominou completamente a parcial. O suíço salvou dois break points e converteu os dois que teve para vencer por 6/1.

O segundo set foi bem mais equilibrado. Federer conseguiu apenas uma quebra de saque nas três chances que teve. Porém, salvou os cinco break points que Del Potro teve para vencer por 6/4 e triunfar por 2 a 0, para conquistar o título do Torneio de Roterdã.