Federer bate Djokovic e encara Murray na final do Masters de Xangai

XANGAI - Em revanche da semifinal do Aberto dos Estados Unidos, o suíço Roger Federer bateu o sérvio Novak Djokovic, por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4), se garantiu na final do Masters 1.000 de Xangai e vai enfrentar o britânico Andy Murray na disputa pelo título.

Com a vitória, Federer garante que vai ultrapassar o próprio Djokovic e voltará a ser o número 2 do ranking da ATP a partir da próxima semana, atrás apenas do espanhol Rafael Nadal.

Murray se garantiu na decisão ao derrotar o argentino Juan Mónaco horas antes, por 2 sets a 0 (parciais de 6-4 e 6-1).

Será o 13º confronto entre Federer e Murray, o terceiro em 2010. Federer venceu a final do Aberto da Austrália, mas Murray deu o troco na decisão do Masters 1.000 de Toronto, em agosto.