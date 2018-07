Federer bate espanhol e avança no Torneio de Dubai

DUBAI - Roger Federer não teve trabalho para alcançar as quartas de final do Torneio de Dubai nesta quarta-feira, 23. Principal favorito ao título, o suíço arrasou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h10min de partida.

Na sequência, o número dois do mundo vai duelar com o ucraniano Sergiy Stakhovsky, atual 43.º do mundo, que eliminou também nesta quarta o letão Ernests Gulbis por 6/3, 5/7 e 6/1.

Diante de Granollers, Federer só encontrou maior dificuldade no segundo set. Na primeira parcial, foi soberano nas principais disputas de bola e faturou a primeira quebra após duas deixadinhas no fundo de quadra que empolgaram a torcida.

O suíço só teve o saque ameaçado no segundo set, quando Granollers mostrou maior resistência. O espanhol, contudo, não evitou a quebra logo no início. Na sequência, Federer se manteve melhor e administrou a vantagem até fechar o jogo em seu terceiro match point.