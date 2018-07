Federer bate espanhol em três sets e avança em Roland Garros

Mais uma vez Roger Federer ficou longe de exibir todo seu potencial, mas novamente o desempenho abaixo do esperado do suíço foi o suficiente para ele vencer em sets diretos em Roland Garros. Pela segunda rodada, o cabeça de chave número 2 passou pelo espanhol Marcel Granollers por 3 a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/1) e 6/3, e avançou no Grand Slam.

Na primeira rodada, Federer já tinha ficado devendo contra o colombiano Alejandro Falla, quando também avançou em três sets. Desta vez, o suíço contou com um dia inspirado no serviço para vencer, ao vencer 82% dos pontos no primeiro saque e 71% no segundo.

No primeiro set, Federer largou indo para cima e conseguiu uma quebra logo no início. Repetiu o feito no fim e venceu com tranquilidade. Facilidade esta que o suíço não encontrou na segunda parcial. Granollers reagiu e ameaçou o adversário, mas aí o número 2 do mundo mostrou todo seu arsenal no tie-break e ampliou a vantagem.

A derrota em um set tão disputado pareceu abalar Granollers, que não foi o mesmo na terceira parcial. Ele até conquistou uma quebra no início, mas depois desanimou e viu Federer aproveitar. O suíço devolveu a quebra, emendou outra e arrancou para o triunfo.

Agora, Federer espera para conhecer seu adversário, que sairá do duelo entre o veterano cipriota Marcos Baghdatis, número 58 do mundo, e o bósnio Damir Dzumhur, 87.º do ranking.

Outro suíço que se deu bem nesta quarta foi Stan Wawrinka. Cabeça de chave número 8, ele teve mais dificuldade, mas passou pelo sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 5/7 e 6/3. Na terceira rodada, duelará com o norte-americano Steve Johnson, que eliminou o ucraniano Sergiy Stakhovsky.

Nas outras partidas encerradas do dia, destaque para o cabeça de chave número 12, o francês Gilles Simon, que eliminou o eslovaco Martin Klizan em três sets: 7/5, 6/2 e 6/3. Quem também avançou à terceira rodada foi o alemão Benjamin Becker, que passou pelo espanhol Fernando Verdasco em uma batalha de cinco sets, e o russo Teimuraz Gabashvili, que bateu o argentino Juan Monaco.