Federer bate Ferrer e faz semifinal com López no Masters de Toronto

O suíço Roger Federer comemorou o seu aniversário de 33 anos com a classificação às semifinais do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Na noite de sexta-feira, o número 3 do mundo avançou ao derrotar o espanhol David Ferrer, sétimo colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, em 1 hora e 53 minutos.

O triunfo levou Federer a ampliar a sua invencibilidade no confronto com Ferrer para 15 partidas. Além disso, manteve o suíço na luta pelo seu terceiro título do Masters 1000 canadense, torneio que venceu em 2004 e 2006 - ele também disputou uma outra final, em 2010, quando foi vice-campeão.

Nas semifinais, Federer terá pela frente outro tenista espanhol, Feliciano López, número 25 do mundo, que eliminou o canadense Milos Raonic. O suíço lidera o confronto direto por 10 a 0.

Na noite de sexta-feira, Federer e Ferrer trocaram quebras de saque nos dois primeiros games. Depois, porém, o suíço dominou a parcial inicial, converteu break points no quinto e nono games e a venceu por 6/3.

No segundo set, Federer chegou a abrir 2/0, com uma quebra de saque no segundo game, que foi devolvida em seguida por Ferrer. O espanhol conseguiu uma quebra decisiva no nono game e em seguida fechou a parcial em 6/4, forçando a realização do terceiro set.

A terceira parcial teve apenas uma quebra de serviço, no sexto game, favorável a Federer. Assim, o suíço assegurou a sua vitória com o triunfo por 6/3, avançando para as semifinais do Masters 1000 canadense.

Federer agora soma 43 vitórias em 51 partidas nesta temporada e tentará neste sábado se classificar para a sétima decisão em 2014. O suíço foi campeão dos Torneios de Halle e Dubai e vice em Wimbledon, nos Masters 1000 de Indian Wells e Montecarlo e no Torneio de Brisbane.