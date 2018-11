Federer bate Fognini e avança às quartas de final do Masters de Paris

Em um curioso duelo entre dois tenistas que só precisaram abrir suas respectivas campanhas na terceira rodada da competição, o suíço Roger Federer venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Federer só teve maiores dificuldades no primeiro set do duelo contra o 14º tenista da ATP e acabou liquidando a partida em apenas 73 minutos. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez, o recordista de títulos de Grand Slam converteu quatro de sete break points para triunfar sem grandes sustos.

Federer também fez valer com eficiência o seu saque, pois contabilizou oito aces e ganhou 81% dos pontos que disputou com o primeiro serviço. Com a vitória, o suíço se credenciou para encarar nas quartas de final o vencedor do confronto entre o sul-africano Kevin Anderson e o japonês Kei Nishikori, programado para ser encerrado ainda nesta quinta-feira na capital francesa.

Essa foi a quarta vitória do tenista da Basileia em quatro jogos contra o Fognini no circuito profissional, sendo que o último deles havia sido em 2014, em confronto entre Suíça e Itália pela Copa Davis, em solo suíço. Antes disso, também superou o italiano de 31 anos no Masters Series do Canadá de 2007 e na edição de 2012 de Wimbledon.

Por serem cabeças de chave, Federer e Fognini abririam suas campanhas apenas na segunda rodada em Paris, mas bateram respectivamente o húngaro Marton Fucsovics e o canadense Milos Raonic, ambos por W.O., porque estes dois últimos tenistas desistiram de atuar por causa de lesões depois de terem estreado com vitórias na primeira rodada.

CORIC TAMBÉM AVANÇA

Outro jogador que se garantiu há pouco nas quartas de final na capital francesa foi o croata Borna Coric, atual 13º colocado da ATP, que eliminou o austríaco Dominic Thiem, oitavo tenista do mundo, com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 7/5. O próximo rival de Coric será o norte-americano Jack Sock, que horas mais cedo arrasou o tunisiano Malek Jaziri por 6/0 e 6/4.