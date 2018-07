Federer bate Haas de virada e vai à final em Halle

HALLE - O suíço Roger Federer suou, levou um susto logo no início, mas conseguiu a vitória sobre o alemão Tommy Haas e, consequentemente, a vaga na decisão do Torneio de Halle, disputado em quadras de grama, na Alemanha. Neste sábado, o cabeça de chave número 1 saiu perdendo, mas retomou o controle da partida e calou a torcida local ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

A partida foi muito equilibrada do começo ao fim, mas Federer levou vantagem nos detalhes para vencer. O suíço quebrou o saque do adversário em apenas duas oportunidades, o suficiente para arrancar para o triunfo. Agora ele espera o vencedor do duelo entre Mikhail Youzhny e Richard Gasquet, que se enfrentam ainda neste sábado, para conhecer seu adversário na final.

De quebra, o terceiro colocado do ranking da ATP devolveu a derrota diante de Haas, 11.º do mundo, na decisão do ano passado. Federer busca seu sexto título do torneio, mas o último aconteceu em 2008. Vale lembrar que o suíço não vive seu melhor momento e ainda não levantou nenhum troféu em 2013.

Imprimindo seu estilo de jogo no fundo de quadra, Haas foi desgastando Federer no primeiro set e conseguiu no sexto game a quebra necessária para vencer. O suíço até reagiu e teve a chance de responder no nono game, quando teve dois break points a seu favor, mas o alemão virou e confirmou o serviço para fechar a parcial.

Daí para frente, Federer passou a errar menos e quem se desgastou foi Haas. No segundo set, o suíço conseguiu a quebra logo no segundo game e mostrou toda sua experiência para administrar a vantagem e fechar. O cenário se repetiu na parcial de desempate, quando o número 3 do mundo voltou a quebrar logo no início - no terceiro game - e segurou a liderança para garantir a vitória.