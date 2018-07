Federer bate Murray e fica perto da semifinal em Londres

Federer, que busca igualar o recorde de cinco títulos do torneio que encerra a temporada, havia sofrido nos 13 confrontos que teve contra Murray, mas desta vez avançou na Arena O2 com o mínimo esforço.

Logo no primeiro game, Murray teve que salvar break points para confirmar seu saque. Porém, no segundo game de serviço do escocês, Federer conseguiu uma quebra e manteve a vantagem até fechar o set em apenas 36 minutos.

O público que esperava uma reação de Murray se decepcionou com o tenista de 23 anos, que começou a segunda parcial com derrota por 4-0.

Federer, segundo colocado no ranking mundial, selou uma das vitórias mais tranquilas diante de Murray após o rival mandar uma bola de direita na rede.

(Reportagem de Martyn Herman)