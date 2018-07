Federer bate Nishikori e fica perto da semi no ATP Finals de Londres

O suíço Roger Federer conquistou nesta terça-feira a sua segunda vitória no ATP Finals, em Londres, se aproximando da classificação para as semifinais. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo B, o número 2 do mundo derrotou o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos.

Federer já venceu por seis vezes o ATP Finals e tenta a sua sétima conquista para barrar o sérvio Novak Djokovic, atual bicampeão, e também tentar terminar o ano como tenista número 1 do mundo, embora não dependa apenas das suas forças para isso. E nesta terça-feira o suíço deu um passo importante para se garantir nas semifinais em Londres.

Após derrotar o canadense Milos Raonic em dois sets na sua estreia no Grupo B do ATP Finals, o suíço repetiu o placar diante de Nishikori, que havia vencido o britânico Andy Murray na primeira rodada da chave. Assim, Federer pode até avançar ainda nesta terça-feira para as semifinais do ATP Finals, antes mesmo de disputar o seu terceiro jogo na fase de grupos, desde que Raonic derrote Murray no outro jogo da segunda rodada da sua chave.

No primeiro set da partida desta terça-feira com Nishikori, Federer conseguiu a única quebra de serviço no quarto game, logo após salvar dois break points no seu serviço, o que lhe permitiu abrir uma confortável vantagem de 4/1, para posteriomente fechar a parcial em 6/3.

O segundo set foi ainda mais fácil para Federer. Dessa vez, o suíço converteu um break point no terceiro game e outro no sétimo, esse com uma dupla falta de Nishikori para fazer 5/2.

Em seguida, Federer até teve dificuldades no seu saque, mas conseguiu confirmá-lo para vencer a parcial por 6/2 e o jogo em 2 sets a 0, ficando bem próximo de assegurar a sua presença nas semifinais do ATP Finals, além de desempatar o confronto direto com Nishikori, abrindo vantagem de 3 a 2.