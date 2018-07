Federer bate Raonic de virada e vai à semifinal em Halle

Com a vitória, Federer disputará uma vaga na decisão do torneio com Mikhail Youzhny, que mais cedo havia batido Radek Stepanek por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/4). No outro lado da chave, Philipp Kohlschreiber medirá forças com o vencedor do confronto entre Tomas Berdych e Tommy Haas.

A partida desta sexta foi muito disputada do começo ao fim e teve apenas uma quebra de serviço, em favor de Federer, no segundo set. O saque de Raonic, aliás, foi o principal obstáculo do suíço, já que o canadense conseguiu 25 aces ao longo da partida, vencendo 89% dos pontos em que acertou o primeiro serviço.

O resultado positivo fez com que Federer mantivesse a supremacia diante de Raonic. Em três partidas contra o jovem canadense de 21 anos, número 21 do ranking da ATP, o suíço jamais foi derrotado.