Federer bate Soderling e avança invicto no ATP Finals

Roger Federer continua arrasador no ATP Finals. Nesta quinta-feira, o suíço venceu o sueco Robin Soderling por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em Londres, e avançou à semifinal do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

O segundo cabeça de chave não perdeu qualquer set nesta edição da competição e agora aguarda apenas a definição do segundo colocado do Grupo A, que será conhecido nesta sexta-feira, para saber qual será o seu próximo adversário. O resultado desta quinta já assegurou a Federer a liderança do Grupo B, que terá o segundo classificado à semifinal definido a partir das 18 horas (de Brasília) desta quinta com o duelo entre o britânico Andy Murray e o espanhol David Ferrer.

A vitória nesta quinta também voltou a justificar a fama de freguês que Soderling amarga diante do suíço. Esse foi o 15.º triunfo do atual número 2 do ranking da ATP em 16 partidas contra o sueco - a única derrota ocorreu na última edição de Roland Garros.

Para superar Soderling mais uma vez, Federer precisou enfrentar um tie-break no primeiro set, depois de cada tenista obter uma quebra de saque. E, mostrando eficiência com seu serviço, o suíço liquidou o desempate em 7/5.

Já no segundo set, depois de pressionar o rival no quinto game e perder a chance de vencer no serviço do rival, Federer quebrou o saque do adversário no oitavo game para abrir 5/3 e depois sacar para fechar a partida.

Ao final, o suíço voltou a levar vantagem sobre o rival pelo seu poder de decisão nos momentos decisivos. O duelo mostrou equilíbrio no saque, com 11 aces de Federer e 12 de Soderling, que teve 56% de aproveitamento com o seu primeiro serviço, contra 63% do tenista da Suíça. O recordista de títulos de Grand Slam ainda ganhou 81% dos pontos que disputou quando usou o primeiro saque, enquanto Soderling contabilizou 79% na mesma condição.

Depois do duelo entre Murray e Ferrer nesta quinta-feira, a primeira fase do ATP Finals será encerrada nesta sexta, quando o espanhol Rafael Nadal enfrentará o checo Tomas Berdych e o sérvio Novak Djokovic medirá forças com o norte-americano Andy Roddick.