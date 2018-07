Federer bate Soderling e vai à semifinal do ATP Finals

O número dois do mundo, que busca conquistar seu quinto título no lucrativo torneio que encerra a temporada, sempre teve o controle da partida, apesar de o primeiro set ter sido decidido apenas no tiebreak.

No segundo set, Federer quebrou o serviço do rival no oitavo game e completou seu 15o triunfo em 16 jogos contra o sueco em 88 minutos.

A terceira vitória consecutiva de Federer também foi uma boa notícia para o britânico Andy Murray, que deve se classificar a menos que perca por uma grande margem para o espanhol David Ferrer.