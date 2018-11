Federer bate Thiem e se mantém vivo em luta por vaga na semi do ATP Finals

Surpreendido pelo japonês Kei Nishikori em sua estreia no ATP Finals, no último domingo, Roger Federer reagiu bem nesta terça-feira. Com facilidade, o suíço venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h07min, e se manteve vivo na luta por vaga na semifinal da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, na O2 Arena, em Londres.

Cabeça de chave número 2 do torneio realizado em quadra dura e coberta na capital inglesa, Federer acumula seis títulos deste importante evento e na próxima quinta-feira, contra o sul-africano Kevin Anderson, jogará para avançar pela 15ª vez às semifinais em 16 participações no ATP Finals.

Aos 37 anos de idade, o tenista da Basileia voltou a exibir o seu nível habitual de jogo nesta terça-feira, no qual foi dominante contra o atual oitavo colocado do ranking mundial. Ele confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra ao austríaco e ainda converteu quatro de sete break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

A vitória de Federer sem perder nenhuma parcial nesta terça-feira também impediu a classificação antecipada de Kevin Anderson às semifinais. O tenista da África do Sul abriu o dia de disputas do Grupo Lleyton Hewitt arrasando Nishikori por 6/0 e 6/1, horas mais cedo, mas agora corre o risco de perder a liderança ou até de ser eliminado na rodada final da chave, na quinta.

Anderson estreou no ATP Finals com uma vitória por 2 sets a 0 sobre Thiem. E, mesmo com duas derrotas em dois jogos, o austríaco ainda tem chances matemáticas de avançar às semifinais na quinta-feira, quando vai encarar Nishikori.

Atual terceiro colocado da ATP, Federer ganhou quatro dos cinco jogos que travou com Anderson até hoje no circuiro profissional, mas o sul-africano levou a melhor no último dele, no Grand Slam de Wimbledon.