Federer bate Tsonga na estreia e vai às oitavas em Roma

Agora, por um lugar nas quartas, Federer terá pela frente mais um jogador francês: Richard Gasquet, que na última terça bateu o russo Igor Andreev por 2 sets a 1, com 6/2 e 6/1, pela segunda rodada. Gasquet, por sua vez, é um dos maiores fregueses do suíço, que triunfou em oito dos nove duelos que travou com o adversário.

Já diante de Tsonga, o recordista de títulos de Grand Slam obteve a sua quarta vitória em cinco confrontos com o rival, que só conseguiu levar a melhor sobre Federer no Masters 1.000 de Montreal de 2009.

Para voltar a superar o francês, Federer mostrou eficiência nos momentos decisivos, já que salvou todas as sete oportunidades de quebra de saque que cedeu ao rival, que acabou tendo o seu serviço quebrado em três das mesmas sete chances que proporcionou ao suíço. O ex-líder do ranking mundial ainda ganhou 74% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque, enquanto Tsonga contabilizou apenas 61% de aproveitamento na mesma situação.

E, se Federer estreou com vitória, o espanhol Rafael Nadal, principal favorito ao título e cabeça de chave número 1, soube há poucas horas que terá pela frente nas oitavas de final o seu compatriota Feliciano Lopez, que superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Em outros dois confrontos encerrados nesta quarta, o norte-americano Mardy Fish passou às oitavas de final ao superar o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com 7/6 (7/2), 5/7 e 6/2, enquanto o italiano Potito Starace aplicou duplo 6/4 sobre o sérvio Viktor Troicki para se garantir na mesma fase da competição.

Com isso, Fish irá encarar o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic e o argentino Carlos Berlocq, que fecha a programação desta quarta em Roma, enquanto Starace medirá forças com o britânico Andy Murray, quarto cabeça de chave. Berlocq acabou herdando na última hora a vaga do espanhol David Ferrer, o sexto cabeça de chave, que desistiu de jogar em Roma por estar sofrendo com os efeitos de uma febre alta.