Federer bate Youzhny e joga sétima final em Halle

Cabeça de chave número 2 em Halle, Federer dominou completamente o primeiro set contra Youzhny, obteve duas quebras de serviço e triunfou por 6/1 em apenas 21 minutos. No segundo set, o dono de 16 títulos de torneios do Grand slam manteve o embalo e conseguiu duas quebras de serviço.

Quando sacava para fechar o jogo e liderava por 5/2, porém, Federer teve o seu serviço quebrado. No game seguinte, o suíço desperdiçou três break-points. Depois, no seu serviço, o número 3 do mundo fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0 ao fazer o seu sétimo ace.

Assim, Federer conseguiu com facilidade a classificação para a 105ª final da sua carreira, um dia depois de quase ser eliminado nas quartas de final pelo canadense Milos Raonic, que fez 25 aces em um duelo definido apenas no tie-break do terceiro set.

Com a vitória deste sábado, Federer ampliou para 13 a 0 a sua vantagem no confronto direto com Youzhny, incluindo quatro duelos em Halle. Na decisão de domingo, o suíço vai encarar o vencedor da semifinal alemã entre Philipp Kohlschreiber, atual campeão e algoz do espanhol Rafael Nadal, e Tommy Haas.