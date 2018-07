Federer busca a 1.000ª vitória da carreira na final de Brisbane

Dono de vários recordes no tênis mundial, Roger Federer joga na manhã deste domingo, na Austrália, por mais uma marca expressiva em sua longeva carreira. O suíço de 33 anos, atual vice-líder do ranking mundial, enfrenta o canadense Milos Raonic na final do Torneio de Brisbane e pode chegar à sua 1.000.ª vitória em disputas de simples.

Apenas dois homens superaram tal número na Era Aberta: o americano Jimmy Connors (1.253) e o checo naturalizado americano Ivan Lendl (1.071). "Eles foram consistentes por muito tempo, enfrentaram jogos duros, e são jogadores e atletas que devemos nos inspirar. Mas eles ainda estão à minha frente", disse o suíço. Martina Navratilova é a recordista geral de vitórias, com 1.661.

Federer já afirmou que pretende defender a Suíça na Olimpíada do Rio, em 2016. Assim, não só chegará às mil vitórias como poderá até se tornar o recordista entre homens. Mas não coloca a marca como obsessão. "Chegar a esse número é um objetivo para a temporada, mas eu ainda tenho tempo de chegar aos mil", disse Federer, sorrindo, na entrevista após a sua vitória de número 999, no sábado. Para chegar à decisão de Brisbane, o suíço derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov com um duplo 6/2.

"Este é um número enorme, não há dúvida disso. Vou adorar se conseguir alcançá-lo no domingo. Mas se não acontecer, espero que seja no Aberto da Austrália. Será uma marca histórica, definitivamente", avaliou. Maior vencedor de Grand Slams - são 17 títulos -, Federer já venceu na Austrália em quatro oportunidades (2004, 2006, 2007 e 2010). Recordistas de vitórias na Era Aberta:

1.661 - Martina Navratilova

1.455 - Chris Evert

1.253 - Jimmy Connors

1.168 - Virginia Wade

1.071 - Ivan Lendl

1.054 - Conchita Martínez

1.036 - Arantxa Sánchez

999 - Roger Federer