Federer cai para 7º do ranking e Nadal assume 2º posto da ATP

LONDRES - Recordista de semanas à frente do ranking, Roger Federer voltou a cair na lista da ATP nesta segunda-feira. Sem defender o título conquistado no Masters 1000 de Cincinnati, em 2012, o suíço perdeu mais dois postos na relação atualizada nesta segunda e aparece em 7º lugar, sua pior colocação desde outubro de 2012.

Federer caiu de 5.515 para 4.695 ao ser eliminado nas quartas de final de Cincinnati, nesta semana, justamente diante do seu maior rival. O espanhol Rafael Nadal acabou ficando com o título e subiu para o segundo lugar do ranking após vencer o norte-americano John Isner na decisão deste domingo.

O tenista da Suíça já havia sofrido uma queda considerável há poucas semanas quando apareceu no 5º lugar. Era sua pior colocação em dez anos no ranking. Com a nova queda, Federer deve aparecer como 7º cabeça de chave no US Open, o que deve antecipar confrontos com os principais favoritos ao título. E ainda segue em situação complicada para disputar o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada em novembro.

Ao perder a pontuação de 2012, ele foi ultrapassado pelo checo Tomas Berdych e pelo argentino Juan Martín del Potro, dois tenistas que se destacaram em Cincinnati. Berdych alcançou a melhor colocação de sua carreira, ao figurar no quinto lugar. Del Potro tem como melhor marca a quarta posição, atingida em 2010.

Em outra mudança importante no Top 10, Rafael Nadal superou Andy Murray na briga pela segunda posição. O espanhol chegou aos 8.860 pontos ao se sagrar campeão em Cincinnati. O escocês, por sua vez, tem 8.700 após ser eliminado nas quartas de final. Novak Djokovic segue disparado na liderança, com 10.980 pontos.

Ainda no Top 10, o francês Jo-Wilfried Tsonga manteve a oitava colocação, enquanto seu compatriota Richard Gasquet retomou seu lugar na restrita lista. Aparece em 9º, à frente do suíço Stanislas Wawrinka, que caiu uma posição. Já o canadense Milos Raonic, que havia entrado no Top 10 pela primeira vez na semana passada, apareceu no 11º lugar.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci segue ocupando o posto simbólico de número 1, na 116ª colocação. João Souza, o Feijão, está a apenas três posições de Bellucci, em 119º. E Rogério Dutra Silva é o 134º.

Confira os primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 10.980 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 8.860

3º - Andy Murray (ESC), 8.700

4º - David Ferrer (ESP), 7.210

5º - Tomas Berdych (CZE), 5.135

6º - Juan Martín Del Potro (ARG), 4.740

7º - Roger Federer (SUI), 4.695

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.470

9º - Richard Gasquet (FRA), 2.625

10º - Stanislas Wawrinka (SUI), 2.610

11º - Milos Raonic (CAN), 2.555

12º - Kei Nishikori (JPN), 2.405

13º - Tommy Haas (ALE), 2.185

14º - John Isner (EUA), 2.185

15º - Jerzy Janowicz (POL), 2.113

16º - Nicolas Almagro (ESP), 2.110

17º - Gilles Simon (FRA), 2.040

18º - Fabio Fognini (ITA), 2.025

19º - Marin Cilic (CRO), 1.805

20º - Kevin Anderson (RSA), 1.740

116º - Thomaz Bellucci (BRA), 485

119º - João Souza (BRA), 474

134º - Rogério Dutra Silva (BRA), 422