Federer cai também nas duplas e EUA eliminam Suíça na Copa Davis

FRIBOURG - Roger Federer foi o único dos cinco melhores tenistas do mundo a decidir jogar a primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Mas a participação do suíço na principal competição entre países do tênis masculino já chegou ao fim. Neste sábado, a dupla dele com Stanislas Wawrinka perdeu por 3 sets a 1 (4/6, 3/6, 3/6 e 3/6) para Mike Bryan e Mardy Fish, em Fribourg, resultado que decretou a eliminação da Suíça, derrotada pelos Estados Unidos por 3 a 0.

Surpreendentemente, Federer já havia sido derrotado no sábado, por John Isner, no confronto de simples, por 3 sets a 1. Esta foi apenas a terceira vez na carreira que o suíço perdeu duas vezes em um mesmo confronto da Davis. A primeira foi em 1999, quando ele tinha apenas 18 anos, numa vitória da Suíça sobre a Bélgica. A outra foi nas semifinais de 2003, contra a Austrália. Na ocasião ele venceu uma vez em simples e perdeu os outros dois confrontos.

Atual campeã, a Espanha também se classificou para as quartas de final neste sábado. Mesmo poupando Rafael Nadal e David Ferrer, segundo e quinto colocados do ranking mundial, os espanhóis não tiveram dificuldade para vencer o Casaquistão, em Oviedo. O terceiro ponto veio neste sábado, nas duplas. Marcel Granollers e Marc Lopez venceram Evgeny Korolev e Yuriy Shukin por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/1.

Na próxima fase, entre os dias 6 e 8 de abril, a Espanha joga contra quem passar do confronto entre Rússia e Áustria. Já os Estados Unidos esperam França ou Canadá.