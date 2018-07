Federer celebra título em Halle e resgate da confiança

Roger Federer é um dos maiores nomes da história do tênis , mas vinha sofrendo com um incômodo jejum de títulos em 2013. Essa sequência sem conquistas chegou ao fim neste domingo, com a vitória por 2 sets a 1 sobre Mikhail Youzhny, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, na decisão do Torneio de Halle. Foi o primeiro troféu do suíço na temporada e ele comemorou o resgate da confiança.

"Me sinto em forma, confiante, estou animado com o que está para vir. Estou muito satisfeito com a forma que joguei esta semana", declarou o tenista, que negou que estivesse jogando mal. "Já venci muito, mas não vinha ganhando nos últimos 10 meses. Sentia que estava jogando bem, mas os outros estavam melhores", afirmou.

A última conquista de Federer havia sido em agosto do ano passado, em Cincinnati, e, além de quebrar o jejum, o suíço largou bem na temporada de torneios em quadra de grama. Agora, o número 3 do ranking mundial se prepara para Wimbledon, Grand Slam no qual já foi campeão sete vezes, inclusive na última edição, no ano passado.