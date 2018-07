Federer confirma que jogará no Brasil em dezembro

SÃO PAULO - Após meses de especulação, Roger Federer confirmou nesta quinta-feira que visitará o Brasil em dezembro. Considerado por muitos o melhor tenista de todos os tempos, o suíço deverá disputar dois jogos de exibição em solo brasileiro, contra adversários ainda a serem definidos. Data e local das partidas serão determinados nos próximos meses.

"Estou muito animado em ir pela primeira vez ao Brasil, pois já escutei coisas maravilhosas sobre o País", afirmou Federer, ao confirmar sua visita em entrevista coletiva durante o Masters 1000 de Miami.

O suíço se mostrou empolgado em vir jogar no Brasil em razão da proximidade da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ambos no País. "O fato de o Brasil receber grandes eventos esportivos faz dele o centro do universo esportivo nos próximos anos. Será uma grande honra jogar para o público brasileiro", destacou.

Patrocinadora do atleta e responsável pelas exibições no Brasil, a Gillette ainda não definiu os adversários do suíço no Brasil. O francês Jo-Wilfried Tsonga, rival na partida a ser realizada na Colômbia, e o argentino Juan Martín del Potro são alguns dos cotados, além de Thomaz Bellucci, agenciado pela Koch Tavares, empresa parceira da Gillette na realização do evento.

O aposentado Gustavo Kuerten chegou a ser citado por Federer e também tem chances de entrar em quadra em um dos jogos de exibição. "Sei que o Brasil é lindo e as pessoas apaixonadas por esporte, especialmente pelo futebol. Escutei coisas interessantes sobre o carnaval, o café e as praias. Também sou um grande fã do Guga, então vai ser muito legal jogar no País dele", declarou o suíço. Os ingressos começarão a ser vendidos em maio.

Recordista de títulos de Grand Slam, com 16 troféus, Federer vive grande momento no circuito profissional. Aos 30 anos e demonstrando boa forma física e técnica, ele soma três títulos consecutivos neste início de temporada, entre eles o Masters de Indian Wells, e está invicto há 16 partidas.