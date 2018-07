Federer confirma retorno na Copa Hopman e se diz 'pronto' para jogar

O tenista suíço Roger Federer confirmou nesta terça-feira que fará seu retorno às quadras na Copa Hopman, em janeiro, seis meses após se afastar das competições por conta de problema físico. O ex-número 1 do mundo afirmou estar "saudável e pronto" para retomar o circuito profissional.

"Eu sei que vocês não têm ouvido falar de mim recentemente, enquanto eu me recuperava. Mas estou ansioso para voltar a jogar, em janeiro, na Copa Hopman. Me sinto saudável e pronto", disse o dono de 17 títulos de Grand Slam, nas redes sociais.

Federer está afastado do circuito desde que foi eliminado na semifinal de Wimbledon, no início de julho. Na sequência, desistiu dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e do US Open para tratar um problema no joelho esquerdo. Por precaução, decidiu ficar fora do restante da temporada.

Nas últimas semanas, ele retomou os treinamentos. E, nesta terça, prometeu aos fãs transmitir ao vivo, pela internet, um dos seus treinos. "Senti falta de todos vocês neste segundo semestre do ano. Mas, felizmente, vocês poderão acompanhar um dos meus treinos neste fim de ano, antes de começar a temporada 2017", afirmou.

O treino a ser transmitido foi marcado para as 14 horas desta quinta-feira, no horário de Dubai (8 horas da manhã, no horário de Brasília) - Federer tem residência fixa na cidade dos Emirados Árabes Unidos e costuma fazer sua preparação para o início da temporada no local.

Fora do circuito há seis meses, o suíço perdeu diversas posições no ranking da ATP. Atualmente é o 16º colocado, o que deve reduzir sua posição de cabeça de chave no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, marcado para começar no dia 16 de janeiro.