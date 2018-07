Federer conhece Pelé em São Paulo: 'Foi uma honra'

"Hoje tive a incrível honra de conhecer o legendário Pelé. Ele foi muito legal. Sua energia é maravilhosa", registrou o tenista, considerado o melhor da história, em sua página no Facebook.

Ao lado de Pelé, Federer posou para foto segurando uma camisa retrô da seleção brasileira, de cor azul, com o autógrafo do brasileiro. Pelé, por sua vez, exibia nas mãos uma camisa do suíço, também assinada. Na mesma image, o Rei ainda mostrava um boné com a sigla "RF" nas cores verde e amarelo, sobre seu colo.

Fã de futebol, o tenista já havia afirmado que um dos seus objetivos em São Paulo era conhecer Pelé. O encontro teria acontecido na própria casa do tricampeão mundial. Federer jogou futebol na infância e chegou a sonhar com um futuro no esporte. No entanto, decidiu pelo tênis, no qual mostrava maior habilidade, aos 12 anos.

Em São Paulo, o suíço bateu bola com crianças na Comunidade da Peinha, na zona sul, na sexta-feira. Na ocasião, cobrou dois pênaltis, mas errou um deles. "Admito que não tenho a habilidade dos brasileiros", justificara, entre risadas.

Antes de conhecer Pelé, Federer já havia protagonizado grande momento do esporte ao encontrar com Guga, seu amigo e rival no início do seu reinado no circuito, e Maria Esther Bueno, na sexta. Assim como aconteceu neste sábado, o suíço trocou presentes e chegou a bater bola com os convidados no Ginásio do Ibirapuera.