Federer consegue mais uma vitória fácil no Grand Slam de Londres

Dono de sete títulos de Wimbledon, o tenista suíço Roger Federer conseguiu neste sábado outra vitória tranquila na edição deste ano do Grand Slam londrino. Ainda sem perder um set sequer no torneio, ele ganhou do colombiano Santiago Giraldo pela terceira rodada e avançou para as oitavas de final.

Número 4 do mundo, Federer precisou de apenas 1 hora e 21 minutos para derrotar Giraldo, atualmente o 35º colocado do ranking, e somar a terceira vitória no torneio. Dessa vez, ele ganhou com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, mantendo a invencibilidade diante do colombiano - só tinham um duelo até então.

Campeão de Wimbledon em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2012 - também tem o recorde de 17 títulos em torneios do Grand Slam -, Federer espera agora a definição de seu próximo adversário em Londres. Ele sairá do jogo entre o espanhol Tommy Robredo e o polonês Jerzy Janowicz.