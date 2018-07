Federer crava 23 aces em volta ao circuito, mas leva virada de Haas em Stuttgart

Afastado das quadras há pouco mais de dois meses, o suíço Roger Federer fez seu retorno ao circuito nesta quarta-feira com uma dura derrota de virada para o local Tommy Haas, em sua estreia no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Em duelo de veteranos, o ex-número 1 do mundo cravou nada menos que 23 aces, mas mesmo assim não resistiu ao rival de 39 anos e foi batido por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4.

Estreando direto na segunda rodada, por ser "bye", Federer fez grande exibição no set inicial. Mas chegou a perder o saque na segunda parcial e viu Haas ser mais efetivo no tie-break. No terceiro set, o alemão faturou uma quebra precoce e sustentou a vantagem até fechar a parcial e o jogo após 1h54min.

O resultado é uma das maiores façanhas de Haas nestes últimos anos. Lidando com frequentes lesões, o alemão deve se aposentar ao fim da temporada. Longe de exibir as mesmas performances do passado, o ex-número dois do mundo ocupa somente 302ª posição do ranking da ATP.

Nas quartas de final, Haas terá pela frente o compatriota Mischa Zverev. O sexto cabeça de chave avançou nesta quarta ao vencer o confronto local contra Yannick Hanfmann por 7/6 (7/1) e 6/2.

Federer voltou ao circuito nesta quarta após se afastar nos últimos meses para evitar maior desgaste físico. Antes de anunciar a parada, no início de abril, ele vinha de títulos no Aberto da Austrália e nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

Aos 35 anos, ele avisou que dosaria melhor os torneios neste ano para evitar lesões e prolongar sua carreira. Por essa razão, ficou de fora do giro de saibro, piso que costuma exigir mais do físico e onde o suíço não vinha obtendo grandes resultados nos últimos anos. Ele foi baixa até em Roland Garros.

O atual número cinco do mundo passou os últimos dois meses treinando, em preparação para Wimbledon, sua principal meta nas próximas semanas. Para tanto, compete em Stuttgart nesta semana. Mas, nesta quarta-feira, abreviou sua participação no torneio ao exibir falta de ritmo no último set.

No começo da partida, Federer esbanjou força no saque e dominou Haas com facilidade no set inicial. Faturou uma quebra de saque logo no início e se impôs no serviço do alemão em outra oportunidade para fechar a parcial por 6/2.

O segundo set foi mais equilibrado. Ambos conseguiram quebras no início e mantiveram o duelo parelho até o tie-break, definido por Haas, certeiro nos pontos decisivos. Na terceira e decisiva parcial, o alemão começou melhor ao impor quebra de saque ao suíço. Federer caiu de rendimento no serviço e não conseguiu pressionar o mesmo fundamento do adversário, ex-Top 10 e hoje perto da aposentadoria.

Mais cedo, outro veterano da casa esteve em quadra e não decepcionou. Philipp Kohlschreiber precisou de três sets para superar o norte-americano Steve Johnson, quinto cabeça de chave, pelo placar de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (8/6). Nas quartas, ele vai encarar o vencedor do jogo entre o compatriota Jan-Lennard Struff e o francês Lucas Pouille.