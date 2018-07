Federer dedica conquista inédita aos companheiros de equipe

Roger Federer ganhou neste domingo o único grande título que lhe faltava na carreira. Após marcar o ponto decisivo, que garantiu a vitória da Suíça sobre a França na final disputada em Lille, ele tratou de dedicar a conquista aos companheiros de equipe e ressaltou a importância histórica do troféu inédito para o tênis suíço.

Dono de 17 títulos de Grand Slam, campeão olímpico e apontado por muitos como o melhor tenista da história, Federer jogou no sacrifício na final da Davis. Com dores nas costas, ele tinha desistido de disputar a decisão do ATP Finals, no domingo anterior, em Londres, e passou a semana quase sem treinar. Mesmo assim, entrou em quadra em Lille.

Na sexta-feira, Federer perdeu para Gael Monfils - no mesmo dia, Stanislas Wawrinka derrotou Jo-Wilfried Tsonga e deixou tudo igual no confronto. Já no sábado, os dois suíços se juntaram para vencer Richard Gasquet e Julien Benneteau nas duplas. E neste domingo, Federer fez o ponto decisivo ao ganhar de Gasquet por 6/4, 6/2 e 6/2.

"Me sinto feliz por ter mantido a calma e jogar uma boa partida. E me sinto realmente contente por meus companheiros de equipe, todos trabalharam extremamente duro para me preparar para o jogo", contou Federer, que deveria ter enfrentado um outro adversário neste domingo, mas Tsonga, contundido, deu lugar para Gasquet.

Federer ainda fez um agradecimento especial a Wawrinka, mostrando que a polêmica entre os dois, por causa de uma discussão na semifinal do ATP Finals, está mesmo superada. "Stan evoluiu muito nos últimos anos e teve um fim de semana inacreditável, o que me deu essa oportunidade de vencer hoje (domingo)", comentou.

Dizendo estar "consciente" da importância dos demais integrantes da equipe suíça, Federer dedicou o título aos seus companheiros. "(A conquista) Não foi para mim. Já ganhei o suficiente na minha carreira e não precisava marcar um X num espaço em branco", admitiu o número 2 do mundo. "Me sinto feliz por todos. Estou contente porque pudemos viver um grandioso momento histórico para o tênis do nosso país."