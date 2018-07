Federer derrota Bellucci em 3 sets e vai à semifinal na Basileia

BASILEIA - Assim como aconteceu no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em março, o brasileiro Thomaz Bellucci teve uma grande atuação contra Roger Federer, nesta quarta-feira, e por pouco não conseguiu derrotar o atual número 1 do mundo. Em sua cidade natal, pela segunda rodada do Torneio da Basileia, o suíço ganhou por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 7/5, em 2 horas e 4 minutos - e avançou às quartas de final.

Embalado pelo vice no Torneio de Moscou, na Rússia, e pela vitória de virada na estreia contra o japonês Go Soeda, Bellucci entrou em quadra confiante contra Federer, mas pecou no momento decisivo do jogo. Agora, o brasileiro, número 34 do mundo, ainda segue na Basileia para o torneio de duplas - joga ao lado do finlandês Jarkko Nieminen e estreia nesta quinta. Na semana que vem, disputará o Masters 1000 de Paris, na França.

Sem tomar conhecimento do brasileiro, Federer começou em grande ritmo e, com uma quebra de saque no início, não demorou para abrir 3/0. Depois do susto, Bellucci reagiu e equilibrou o jogo. No nono game, chegou a ter dois break points, quando o suíço sacava para o set, mas desperdiçou as chances.

O segundo set manteve o equilíbrio do fim da primeira parcial. Com bons saques, os dois tenistas confirmaram seus serviços, sem sofrer ameaças, até o tie-break. Bellucci, então, abriu boa vantagem ao fazer 6/2, pressionando Federer. O suíço conseguiu salvar quatro set points, mas o brasileiro aproveitou um vacilo do rival para fechar a parcial e empatar o confronto.

No terceiro e decisivo set, Bellucci conseguiu manter o equilíbrio e não deixou Federer abrir vantagem. Com cada tenista confirmando o seu serviço sem grandes problemas, o jogo seguiu igual até o suíço fazer 6/5. No 12.º game, o brasileiro errou o que não havia errado antes e cedeu dois match points para Federer, que não desperdiçou a chance logo na primeira tentativa e ganhou a partida.

Nas quartas de final, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o polonês Lukasz Kubot, que furou o qualificatório, e o francês Benoit Paire. O tenista da França venceu na estreia, nesta quarta, o italiano Andreas Seppi, algoz de Bellucci na final de Moscou, no domingo passado, por 4/6, 6/2 e 6/3.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória ao superar o colombiano Alejandro Falla por 6/4 e 6/1. Na próxima rodada, o segundo cabeça de chave vai enfrentar o norte-americano Brian Baker, que eliminou o checo Radek Stepanek na estreia. Del Potro busca na Suíça somar pontos suficientes para conquistar vaga no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Londres, no início de novembro.

Ainda nesta quarta, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou o local Henri Laaksonen por 6/2 e 7/5, enquanto que o australiano Marinko Matosevic superou o alemão Florian Mayer, sétimo cabeça de chave, por 6/2 e 6/3. Pela segunda rodada, o búlgaro Grigor Dimitrov venceu o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (1/7) e 7/6 (7/3).