Federer derrota Berdych com classe e vai à final em Paris

O suíço e terceiro cabeça de chave, que busca se tornar o segundo tenista da história a se coroar em Roland Garros e Bercy, ao lado de Andre Agassi, só perdeu 10 pontos no saque e vai à final contra o favorito local Jo-Wilfried Tsonga ou o norte-americano John Isner, que disputam a outra semifinal.

O ex-número 1 do mundo Federer, que pela primeira vez desde 2002 passou uma temporada inteira sem obter nenhum título de grand slam, mostrou estar numa categoria à parte durante o confronto.

Ele brilhou já no início da partida, quebrando o serviço de Berdych e abrindo uma vantagem de 2-0 e salpicando a quadra de winners.

Ditando o jogo com bolas cruzadas curtas, o suíço manteve o agressivo adversário em cheque e fechou o set de abertura com mais um winner de forehand.

Federer quebrou o saque do tcheco novamente no primeiro game do segundo set e não parou mais, sem ter seu saque ameaçado nenhuma vez nos 80 minutos de desempenho impressionante, selando a vitória em uma game de serviço de Berdych.

Ambos estarão no ATP World Tour, evento com os melhores tenistas do ano, em Londres entre os dias 20 e 27 de novembro.