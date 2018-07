Federer derrota Cilic e encara Ferrer no Canadá

O suíço Roger Federer se classificou em uma partida emocionante para as quartas de final do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Na noite de quinta-feira, o número 3 do mundo desperdiçou incríveis seis match points na segunda parcial, mas mesmo assim consegui vencer o croata Marin Cilic, 18º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 6/4, em 2 horas e 37 minutos.

A vitória sofrida ampliou a invencibilidade de Federer diante de Cilic, agora com cinco vitórias em cinco partidas. Além disso, o manteve na luta pelo seu terceiro título do Masters canadense - foi campeão em 2004 e 2006. Nesta sexta-feira, pelas quartas de final, o suíço vai encarar o espanhol David Ferrer.

Os dois primeiros sets da partida de quinta-feira foram equilibrados e sem quebras de serviço. Na primeira parcial, Federer se deu melhor e venceu o tie-break. No segundo, o suíço teve seis match points no serviço de Cilic, mas não conseguiu aproveitar nenhum deles e acabou sendo batido no tie-break.

No terceiro set, Federer conseguiu uma quebra de serviço no nono game para fazer 5/4. Depois, só precisou confirmar o seu saque para fechar a parcial e avançar no Masters 1000 de Toronto.

Também na noite de quinta-feira, o canadense Milos Raonic disparou 15 aces e derrotou o francês Julien Benneteau, 47º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 1 horas e 47 minutos.

Atual vice-campeão do Masters canadense, o número 6 do mundo vai encarar nas quartas de final o espanhol Feliciano Lopez, 25º colocado no ranking, que venceu o checo Tomas Berdych, número 5 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Os outros dois jogos das quartas de final do Masters 1000 canadense já estavam definidos. O britânico Andy Murray vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga e o búlgaro Grigor Dimitrov medirá forças com o sul-africano Kevin Anderson.

MONTREAL