Federer derrota Dimitrov e vai à semifinal na Basileia

Principal favorito ao título, o suíço Roger Federer segue confirmando esta condição no Torneio da Basileia, disputado em quadras duras na Suíça, e nesta sexta-feira chegou às semifinais. O cabeça de chave número 1, e segundo colocado no ranking da ATP, avançou com uma boa vitória diante do búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em 1h30min de partida.

Federer evitou se tornar mais uma zebra em meio às quartas de final repleta delas. Se nomes como Rafael Nadal e Milos Raonic caíram nesta sexta, Federer avançou para pegar outro cabeça de chave. Trata-se do croata Ivo Karlovic, oitavo favorito do torneio, que passou nas quartas pelo alemão Benjamin Becker.

Para vencer, Federer precisou frear o bom momento de Dimitrov, número 11 do mundo. O suíço contou com dia inspirado no saque para disparar 10 aces e conseguiu controlar os nervos nos momentos decisivos, impedindo que o búlgaro aproveitasse as quatro oportunidades de quebra que teve.

Sempre muito forte em casa, diante de sua torcida, Federer luta por seu sexto título na Basileia, mas o primeiro desde 2011. No sábado ele fará sua 13.ª partida contra Karlovic e luta para manter uma longa freguesia, já que o croata venceu apenas um destes confrontos, em 2008.

VALÊNCIA

Na última partida das quartas de final do Torneio de Valência, na Espanha, Tommy Robredo venceu o duelo de donos da casa com Pablo Andujar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, na semifinal, ele terá pela frente o francês Jeremy Chardy, que passou nas quartas pelo espanhol Pablo Carreno Busta.