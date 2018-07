Federer derrota Goffin e encara jovem Zverev na semifinal em Halle

O suíço Roger Federer oscilou nesta sexta-feira, mas pouco sofreu para superar o belga David Goffin e avançar à semifinal do Torneio de Halle, na Alemanha. O favorito ao título derrotou o 11º do ranking por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (12/10), em 1h21min de duelo.

Atual número 3 do mundo, Federer só teve dificuldades na segunda parcial, quando precisou salvar cinco set points do rival de 25 anos. No restante da partida, o suíço teve o maior domínio, embora tenha sofrido três quebras de saque, o que é incomum em seus jogos na grama.

Goffin faturou uma quebra no set inicial e duas, na segunda parcial. Só não levou maior perigo ao favorito porque também hesitou no serviço. Ao todo, cedeu 14 break points a Federer, que aproveitou seis deles.

O suíço, por sua vez, poderia ter conquistado vitória mais tranquila, não fosse a queda de rendimento na segunda parcial, o que vem sendo a tônica dos seus jogos em Halle. Estas oscilações serão colocadas à prova na semifinal.

O tenista de 34 anos, buscando seu melhor ritmo após ficar de fora em Roland Garros, terá pela frente a juventude do local Alexander Zverev. Será o chamado duelo de gerações, uma vez que o tenista alemão de 19 anos vem se tornando uma das promessas do circuito.

Será o segundo confronto entre os dois tenistas. Há cerca de um mês, Federer venceu o alemão no saibro de Roma por 2 sets a 0. O suíço busca em Halle seu primeiro título do ano, e o nono troféu na competição que costuma usar como preparação para Wimbledon.

Para avançar na grama alemã, Zverev precisou superar o experiente cipriota Marcos Baghdatis, por 7/6 (11/09) e 6/3. Mais cedo, o embalado austríaco Dominic Thiem contou com a desistência do local Philipp Kohlschreiber. Ele agora aguarda o duelo entre o local Florian Mayer e o italiano Andreas Seppi.