Federer derrota Isner e avança em Xangai

O suíço Roger Federer venceu com tranquilidade em seu retorno às quadras. Nesta quarta-feira, o terceiro melhor tenista do ranking mundial passou pelo norte-americano John Isner por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançou à terceira rodada no Masters 1000 de Xangai.

A última competição disputada por Federer foi o US Open, quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic na semifinal. Na sequência, ele decidiu tirar um período de descanso. E após vencer em sua estreia em Xangai, o suíço encara agora o italiano Andreas Seppi ou Yen-Hsun Lu, de Taipé.

Para vencer o grandalhão tenista norte-americano, de 2m06, Federer conseguiu neutralizar o saque do adversário: foram sete aces de Isner, apenas dois a mais do que o suíço. O ex-líder do ranking ainda não cedeu nenhum break point em toda partida.

Sem repetir o grande desempenho dos últimos anos, Federer faz uma temporada irregular e busca o seu terceiro título. Antes, foi campeão no Aberto da Austrália e no Masters 1000 de Cincinnati.