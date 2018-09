Federer derrota Kyrgios em três sets e avança às oitavas de final do US Open

O suíço Roger Federer está nas oitavas de final do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Mas não foi tão tranquilo quanto o placar do jogo possa parecer. Após um início equilibrado, o astro do tênis derrotou o australiano Nick Kyrgios por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/1 e 7/5, em 1 hora e 44 minutos.

Cinco vezes campeão do US Open, Federer está em jejum de títulos em Nova York desde 2008. A taça nesta temporada pode significar a sua volta ao posto de número 1 do mundo. Para isso, precisa ser campeão e torcer para que o espanhol Rafael Nadal, o único à sua frente, não consiga a classificação às semifinais.

A vitória deste sábado foi a terceira de Federer em quatro duelos no confronto direto contra Kyrgios. O suíço também venceu no piso duro do Masters 1000 de Miami, no ano passado, e na grama de Stuttgart, na Alemanha, em junho passado. A única vitória do australiano aconteceu no saibro do Masters 1000 de Madri em 2015.

Nas oitavas de final, Federer enfrentará o australiano John Millman, de 29 anos e atual 55.º do ranking da ATP, que neste sábado derrotou o casaque Mikhail Kukushkin por 3 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6, 6/1 e 6/3. O único duelo anterior entre eles foi disputado no começo de 2015, em Brisbane, na Austrália, com vitória do suíço em três sets.

Em quadra, o primeiro set foi de muito equilíbrio. Os dois tenistas confirmavam os seus serviços com tranquilidade e protagonizavam jogadas de efeito que levantaram os torcedores na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do complexo de Flushing Meadows, em Nova York. Mas Kyrgios teve quatro break points nos momentos decisivos, não soube aproveitar, perdeu a concentração e Federer aproveitou para vencer por 6/4.

Frustrado com o vacilo no primeiro set, Kyirgios se perdeu na segunda parcial e foi facilmente envolvido pelas jogadas de Federer. Com tranquilidade, o suíço mostrou sua conhecida frieza e viu o australiano reclamar bastante. No fim, 6/1 em apenas 25 minutos.

Para o terceiro set, Federer diminuiu um pouco o ritmo e permitiu uma reação de Kyrgios. O jogo se manteve equilibrado até o 5 a 5, quando o australiano voltou a exibir o seu tênis instável, desperdiçando uma vantagem de 40-15, o que lhe custou definitivamente a partida.