Federer derrota letão e vai às quartas de final no Torneio de Halle

Após sofrer para triunfar na sua partida de estreia no Torneio de Halle, ATP 500 alemão disputado em quadras de grama, o suíço Roger Federer não teve muitos problemas para se garantir nas quartas de final. Nesta quarta-feira, o número 2 do mundo passou pelo letão Ernests Gulbis, 86º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 5 minutos.

Dono de sete títulos em Halle, Federer levou um susto no seu jogo de estreia, quando só venceu o alemão Philipp Kohlschreiber após três sets e dois tie-breaks. Agora, depois do triunfo tranquilo desta quarta, ele buscará uma vaga nas semifinais em duelo com o alemão Florian Mayer, que avançou ao bater o norte-americano Steve Johnson (6/3 e 7/6).

Diante de Gulbis, contra quem estava empatado em 2 a 2 no confronto direto, Federer conseguiu uma quebra de saque em cada parcial para triunfar. O suíço converteu break points no sexto game do primeiro set e no 11º do segundo, se mantendo firme na luta pelo seu oitavo título em Halle.

Também nesta quarta, o checo Tomas Berdych avançou no ATP 500 alemão ao superar o croata Borna Coric, 41ºcolocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O próximo adversário do número 6 do mundo vai ser o croata Ivo Karlovic, que disparou 21 aces para bater o alemão Alexander Zverev (6/7, 6/3 e 6/3).