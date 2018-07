Federer derrota Mathieu e faz final com Del Potro

Além de alcançar mais uma final, o suíço alcançou a marca histórica de 875 vitórias, igualando campanha do norte-americano John McEnroe. Se vencer a decisão, no domingo, ficará isolado em quarto lugar em número de triunfos na história do tênis, atrás somente do argentino Guillermo Vilas, do checo Ivan Lendl e do também americano Jimmy Connors.

Na segunda semifinal deste sábado, Federer teve pouco trabalho para superar Mathieu. Com grande eficiência no saque, não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento da partida. Foram 10 aces e 80% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço. Assim, converteu duas das quatro chances de quebra cedidas pelo francês, uma em cada set, e fechou a partida com tranquilidade, após 1h26min.

Na final deste domingo, Federer entrará em quadra embalada pelo retrospecto positivo contra Del Potro. São 13 vitórias em 15 jogos. O último revés aconteceu em 2009. Desde então, foram sete triunfos consecutivos, seis deles somente neste ano.