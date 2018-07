Federer derrota Stepanek e vai às quartas em Paris

Roger Federer confirmou o favoritismo nesta quinta-feira, diante do checo Radek Stepanek, e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Paris. Principal favorito ao título, o suíço venceu com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h19min de confronto.

Com o resultado, Federer repetiu a vitória da semana passada sobre o checo, no Torneio da Basileia, na Suíça. Ao todo, o suíço soma 10 triunfos em 12 jogos contra Stepanek. Agora, o suíço terá pela frente, em Paris, o austríaco Jurgen Melzer, número 12 do ranking da ATP e algoz do espanhol David Ferrer, por 2 a 1 - 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3.

Assim como aconteceu na semana passada, Federer dominou o jogo com facilidade. Depois de um início equilibrado, ele obteve uma quebra no último game do primeiro set e abriu vantagem no placar. Embalado, o suíço faturou nova quebra logo no segundo game do set seguinte e encaminhou a vitória sem ter seu saque ameaçado na parcial.