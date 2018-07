Federer desiste de jogar em Paris e perderá liderança

Isso porque, ao abrir mão de competir em Paris, ele também desiste de defender os mil pontos que recebeu ao ser campeão daquele Masters em 2011. Assim, será fatalmente ultrapassado pelo sérvio Novak Djokovic, hoje o segundo colocado do ranking mundial.

"Eu não vou. É uma decisão certa para mim. Eu estou com algumas dores e obviamente quero me recuperar antes do ATP Tour Finals. Preciso de algum tempo para me preparar", disse o suíço, que também vai defender o título desta competição em Londres. Na próxima segunda-feira, ele aparecerá como líder do ranking mundial pela 302.ª semana da sua carreira.