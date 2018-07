Federer diminui vantagem de Nadal com título na Suécia

Campeão do Torneio de Estocolmo, na Suécia, no último domingo, o suíço Roger Federer diminuiu um pouco a diferença para o líder Rafael Nadal no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), atualizado nesta segunda-feira. Com a conquista, o tenista suíço chegou aos 7.495 pontos.

Nadal, que não terá a sua liderança ameaçada até a disputa do Aberto da Austrália, soma 11.880 pontos, com uma vantagem de 4.385 pontos. Federer também conseguiu se distanciar do sérvio Novak Djokovic. O número 3 do mundo tem 7.145 pontos, 350 atrás do suíço.

Eles são seguidos pelo britânico Andy Murray, pelo sueco Robin Soderling, pelo checo Tomas Berdych e pelos espanhóis Fernando Verdasco e David Ferrer. O norte-americano Andy Roddick subiu uma posição no ranking da ATP e assumiu a nona colocação, à frente do russo Mikhail Youzhny.

BRASILEIROS. Após uma semana turbulenta, com eliminação na estreia em Estocolmo, críticas aos técnicos e ex-jogadores brasileiros, além da demissão do treinador João Zwetsch, Thomaz Bellucci se manteve na 27ª posição, com 1.385. Nesta semana, ele defenderá o título da etapa de São Paulo da Copa Petrobrás.

Segundo melhor tenista brasileiro no ranking da ATP, Ricardo Mello subiu três posições e está em 78º lugar. Já João Souza, o "Feijão", segue em ascensão e agora ocupa a 101ª colocação.

Ranking da ATP, 25/10:

1.º Rafael Nadal (ESP), 11.880 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 7.495

3.º Novak Djokovic (SER), 7.145

4.º Andy Murray (GBR), 6.125

5.º Robin Soderling (SUE), 4.780

6.º Tomas Berdych (RCH), 3.715

7.º Fernando Verdasco (ESP), 3.330

8.º David Ferrer (ESP), 3.325

9.º Andy Roddick (EUA), 3.260

10.º Mikhail Youzhny (RUS), 3.105

11.º Nikolay Davydenko (RUS), 2.955

12.º Jurgen Melzer (AUT), 2.650

13.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.480

14.º Marin Cilic (CRO), 2.330

15.º Gael Monfils (FRA), 2.325

16.º Nicolas Almagro (ESP), 2.175

17.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.100

18.º Mardy Fish (EUA), 1.991

19.º John Isner (EUA), 1.885

20.º Marcos Baghdatis (CHP), 1.830

---------------------------------------

27.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.385

78.º Ricardo Mello (BRA), 645

101.º João Souza (BRA), 549

149.º Thiago Alves (BRA), 361

152.º Marcos Daniel (BRA), 357

165.º Rogério Dutra da Silva (BRA), 317

179.º Júlio Silva (BRA), 287